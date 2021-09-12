Akrep Haftalık Burç Yorumu / 13 Eylül – 19 Eylül 2021

13 Eylül – 19 Eylül 2021 haftası burç yorumları... Akrep burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Venüs'ün yükselen burcunuz üzerinden geçişi size fiziksel değişim arzusu, güzelleşmek, estetik cesaret ve fark edilme gibi özellikleri ortaya çıkartabilir. Enerjiniz yükseliyor.

Yeni bir ilişki başlangıcı, var olan birlikteliklerde paylaşımlarınız artabilir. Aşk konusunda yeni kararlar gündeme gelebilir. Merkür retrosu başlayacağından yapmak istediğiniz tüm başlangıçları 26 Eylül öncesinde almanız yararınıza olacaktır. İştah açıklığı, keyfe düşkünlük bu dönem artabilir.