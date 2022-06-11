Akrep Haftalık Burç Yorumu / 13 Haziran – 19 Haziran 2022
13 Haziran – 19 Haziran 2022 haftası burç yorumları... Akrep burcunu bu hafta neler bekliyor?
Bütçe ve kazançlarınız önümüzdeki 15 gün öne çıkacaktır. Beklediğiniz bir paranın elinize geçmesi, yeni bir iş başlangıcı, kaynağınızın artması söz konusu olabilir.
Yatırımlarınızı değerlendirebilirsiniz. Spekülatif yatırımlarda risklere karşı bu dönem dikkat etmelisiniz, karışıklık yaşanabilir. Birlikteliklerde bazı krizler ortaya çıkabilir. Gayrimenkul alım satımı gerçekleştirebilir, alacak verecek, borç konularında çözümler, netleşmeler yaşanabilir. Kariyerde yeni bir başvuru yapabilir, beklediğiniz bir işten haber alabilirsiniz.