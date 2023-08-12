Akrep Haftalık Burç Yorumu / 14-20 Ağustos 2023

14-20 Ağustos 2023 haftası burç yorumları... Akrep burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Sizin için önemli bir yeniay. An haritasının yükselen burcu da Akrep olduğu için radikal dönüşümler ve kararlar öne çıkabilir. Geleceğinizi etkileyen önemli bir devredesiniz.

Uranüs, duygusal birlikteliklerde, statü ve evlilikte beklenmedik ani gelişmeleri hayatınıza getirebilir. Bazı birliktelikler, ortaklıklar bitebilir, yol ayrımlarına gidebilirsiniz. Koşullarınız değişebilir. Çalışma koşullarında, görev tanımında, mesleğinizde değişim, yer değişimi, mecburi atama ya da istifa gündeme gelebilir. Kimileri için parasal konularda yeni şanslar elde edilebilir, teklifler alınabilir.