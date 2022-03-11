Akrep Haftalık Burç Yorumu / 14 Mart – 20 Mart 2022

14 Mart – 20 Mart 2022 haftası burç yorumları... Akrep burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Hedeflerinizle ilgili farkındalıklar geliştirebilir, fikirlerinizi kararlı bir şekilde dile getirebilirsiniz. Geçmiş kariyer başvurularından geri dönüşler alabilirsiniz.

Yeni plan ve projeler ya da bunların sonuçlanması gündeme gelebilir. Ekip çalışmaları, grup faaliyetlerine katılabilir, kalabalıklara girebilir, başarı sağlayabilirsiniz. Arkadaşlıklarınızda bazı yol ayrımları yaşanabilir. Diğer yandan aile, eş, partnerinizle iletişimde anlaşmazlıklar ortaya çıkabilir. Harcamalarınız artabilir.