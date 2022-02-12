Akrep Haftalık Burç Yorumu / 14 Şubat – 20 Şubat 2022
14 Şubat – 20 Şubat 2022 haftası burç yorumları... Akrep burcunu bu hafta neler bekliyor?
Kariyer hayatınızda önemli dönüşümler meydana gelebilir. Yeni bir iş, terfi, görev ve pozisyon değişimleri yaşayabilirsiniz.
Şehir değişimi, tayin gibi konular öne çıkabilir, gayrimenkul alım satımı gerçekleşebilir. Otorite figürlerinden destek görebilir, dikkat çekebilir, başarı sağlayabilirsiniz. Dolunay emeklerinizin karşılığını almanız konusunda destek verecektir. Eş, aile, ebeveynlerinizle ilgi sorumluluklar artabilir, onların sağlık ve genel yaşamları konusunda dönüşümler yaşanabilir.