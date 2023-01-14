Akrep Haftalık Burç Yorumu / 16-22 Ocak 2023
16-22 Ocak 2023 haftası burç yorumları... Akrep burcunu bu hafta neler bekliyor?
Yönetici gezegeniniz Mars'ın retrosu bitiyor. Yeni ticari bağlantılar, kariyerde aksaklıkların çözümü, sosyal medya, eğitim alanında somut adımlar ve bağlantılar kurabilirsiniz.
Maddi kaynak bulmak konusunda kolaylıklarla karşılaşabilir, kredi çekebilir, borçlarınızı yapılandırabilir, emeklilik gerçekleştirebilir, ortaklı girişimlerden, eşin kaynaklarından gelir elde edebilirsiniz. Beklediğiniz bir nafaka sorunu çözümlenebilir. Ev, aile yuva alanında değişimler olabilir.