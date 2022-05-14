Akrep Haftalık Burç Yorumu / 16 Mayıs – 22 Mayıs 2022

16 Mayıs – 22 Mayıs 2022 haftası burç yorumları... Akrep burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Tutulma burcunuzda. 2004 yılını bir gözden geçirmelisiniz. Aynısı olmasa da benzer olayları karşınıza getirebilir.

Hayatınızda ciddi değişimlere hazırlıklı olmalı, konfor alanından çıkmaya ve dönüşüme açık olmalısınız. Kontrol dışı bazı gelişmeler yaşanabilir. Fiziksel görünümünüzde değişimler yapmak isteyebilir, bir ilişkinizle ilgili tamam- devam kararı alabilirsiniz. Yalnızsanız yeni bir flört başlayabilir, birlikteliğinizi evliliğe taşıyabilirsiniz. Ortaklık kararı alınabilir ya da bazı ortaklıklar bitebilir. Sağlığınızı ihmal etmeyin. Hukuksal konular öne çıkabilir.