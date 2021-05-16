Akrep Haftalık Burç Yorumu / 17 – 23 Mayıs 2021

14 Mayıs- 28 Temmuz arası Jüpiter size güzel bir dönemi başlatıyor.

Aşk hayatınızda yeni başlangıçlar, ilişkilerinizi iyileşmeler, sorunların çözümü, işinizde çeşitli fırsatları karşınıza getirebilir. Çocuk sahibi olmaya karar verebilir, hamilelik haberleri gelebilir. Çocuklarınız varsa onun hayatıyla ilgili güzel gelişmeler, sürprizler meydana gelebilir. Yaratıcı, sanatsal işlerle uğraşanlar için şanslı bir dönem. Kimileriniz yeni yatırım kararları alabilirsiniz. Karşınıza çıkan fırsatları güzel değerlendirin.