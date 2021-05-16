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Akrep Haftalık Burç Yorumu / 17 – 23 Mayıs 2021

Akrep Haftalık Burç Yorumu / 17 – 23 Mayıs 2021

17 – 23 Mayıs 2021 haftası burç yorumları... Akrep burcunu bu hafta neler bekliyor?
Seyran Ataklı
16 Mayıs 2021
Akrep Haftalık Burç Yorumu / 17 – 23 Mayıs 2021

14 Mayıs- 28 Temmuz arası Jüpiter size güzel bir dönemi başlatıyor.

Aşk hayatınızda yeni başlangıçlar, ilişkilerinizi iyileşmeler, sorunların çözümü, işinizde çeşitli fırsatları karşınıza getirebilir. Çocuk sahibi olmaya karar verebilir, hamilelik haberleri gelebilir. Çocuklarınız varsa onun hayatıyla ilgili güzel gelişmeler, sürprizler meydana gelebilir. Yaratıcı, sanatsal işlerle uğraşanlar için şanslı bir dönem. Kimileriniz yeni yatırım kararları alabilirsiniz. Karşınıza çıkan fırsatları güzel değerlendirin.

Haftalık Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
14 Mayıs – 28 Temmuz Jüpiter Balık burcunda: Evrenden hediye var
11 Mayıs Boğa Yeniayı: Sabır ve istikrar
4 Mayıs-12 Temmuz Merkür İkizler burcunda: Keyfim ve kahyası