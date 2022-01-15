Akrep Haftalık Burç Yorumu / 17 Ocak – 23 Ocak 2022

17 Ocak – 23 Ocak 2022 haftası burç yorumları... Akrep burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Yengeç Dolunayı hayata bakış açınızla ilgili bazı farkındalıkları öne çıkartırken, düşünce şeklinizin değişmesiyle karşılaşabilirsiniz.

Kendinizi önümüzdeki 15 gün hassas ve duygusal hissedebilirsiniz. Yurtdışı, yabancılar, uluslararası ticaret, yurtdışı eğitim, akademik konularla ilgili tamamlanmalar yaşayabilirsiniz. Gökyüzündeki retro etkilerin yoğunluğuyla yine bu alanlarda aksiliklerle karşılaşmak da olası görünüyor. Yeni adımlarınızı dikkatli ve sağlam atın. Dolunayın etkisiyle hukuksal konular kimileriniz için sonuçlanma, kimileriniz için de gecikme şeklinde meydana gelebilir.