Akrep Haftalık Burç Yorumu / 18-24 Eylül 2023
18-24 Eylül 2023 haftası burç yorumları... Akrep burcunu bu hafta neler bekliyor?
Yeniay, hedeflerinizi gerçekleştirmek, durağan işleri hızlandırmak adına size umut getirecek. Hareketleniyorsunuz. Dikkat çekeceksiniz. Üstlerinizden takdir görebilir, çeşitli teklifler alabilir, sosyal medya, tanıtım, reklam gibi konularda başarı yakalayabilirsiniz.
Bir projenizi, ürününüzü pazarlayabilir, satıştan gelir elde edebilir, kaynaklarınızı arttırabilirsiniz. Sunum, organizasyon yapmak, yeni çevrelere girmek, çevrenizi genişletmek, tanıştığınız kişilerden yardım görmek, ekip çalışmasının getireceği bir projenin görünür olması söz konusu olabilir. Yaratıcılığınızı daha geniş çevrelere gösterme imkânı bulabilirsiniz. Kırgınlık yaşanan arkadaşlıklar varsa adım atmak, sorunlara çözüm bulmak adına önümüzdeki 10 günü değerlendirebilirsiniz.