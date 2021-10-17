Akrep Haftalık Burç Yorumu / 18 Ekim – 24 Ekim 2021

18 Ekim – 24 Ekim 2021 haftası burç yorumları... Akrep burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Mesleki konular, iş ve çalışma ortamınız önümüzdeki 15 gün mercek altında olacaktır.

Günlük düzeninizi oturtmak, evcil hayvanlarınız varsa onlarla ilgili konular ön plana gelebilir. Sağlığınıza bu dönem özen gösterin ve bağışıklığınıza dikkat edin. Rutin kontroller ya da tedavi gerektiren kimi durumlarla karşılaşabilirsiniz. Çalışma arkadaşlarınızla anlaşmazlıklar, tartışmalar meydana gelebilir. Mesleki alanda bazı gizli konuların aydınlığa çıkması, güven sorunları karşınıza gelebilir.