Akrep Haftalık Burç Yorumu / 18 Nisan – 24 Nisan 2022

18 Nisan – 24 Nisan 2022 haftası burç yorumları... Akrep burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Dolunay ruhsal ve fiziksel sağlık konularını, tedavi, terapi gibi iyileşmeleri öne çıkartabilir. Ebeveynlerin sağlığıyla ilgili gelişmeler ortaya çıkabilir.

Manevi yanınız güçleniyor. Gizli bazı konular ortaya çıkabilir, çeşitli yüzleşmeler yaşanabilir. İş hayatınızla ilgili yeni iş birlikleri yapabilirsiniz. Bu dönem hayatınızı düzene sokun, bağımlılıklarınız varsa arının. Size hizmet etmeyen şeyleri bırakın.