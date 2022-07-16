Akrep Haftalık Burç Yorumu / 18 Temmuz – 24 Temmuz 2022
18 Temmuz - 24 Temmuz 2022 haftası burç yorumları... Akrep burcunu bu hafta neler bekliyor?
Kariyer ve yuva arasındaki dengeyi bulmak, ailevi sorumluluklar, onların bakım ve sağlıkları öne çıkabilir. Mesleki yeni sözleşmeler ve imzalar gündeme gelebilir.
23 Temmuz'da Güneş'in Aslan burcu yolculuğu kariyerde size yükselme, kaynaklarınızda artış ve başarı getirebilir. Terfi alabilirsiniz. Venüs Yengeç transiti size çeşitli şanslar sunacaktır. Yaşamınızda neyi gerçekleştirmek istediğinize dair kararlı olun ve adım atın.