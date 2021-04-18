Akrep Haftalık Burç Yorumu / 19 – 25 Nisan 2021

Önümüzdeki 1 ay boyunca Güneş, Merkür ve Venüs ilişkiler evinize giriş yapacak.

Gökyüzü 20 Nisan itibariyle aşk, evlilik, arkadaşlık, ortaklık konularına ışık tutuyor. Ticari gelişmeler, mesleki planlar bu dönem oldukça öne çıkacaktır. İletişiminizin yoğun olduğu, fikir alışverişleri yaptığınız çevrenize danıştığınız bir süreç olurken, yeni sözleşmeler, imzalar, anlaşmalar yapabilirsiniz. Kimileriniz evlilik kararı alırken, kimileriniz Uranüs kavuşumuyla ilişkiyi bitirme kararı alabilirsiniz. Kariyerinizde sürprizli değişimler meydana gelebilir.