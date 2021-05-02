Akrep Haftalık Burç Yorumu / 2 – 9 Mayıs 2021

Merkür İkizler yolculuğu kaynaklarınızı, maddi konuları ön plana çıkartıyor.

Aileniz ya da eşinizle ilgili ortak gelirler, eşinizin finansal durumu, iş ortaklığınız mercek altında olurken; banka, tazminat, miras, vergi, kredi gibi konularda beklentileri olanlar için de gökyüzü çözümler sunacak. Geçen hafta burcunuzda gerçekleşen Akrep dolunayının etkileri devam ederken, kendinizi psikolojik olarak endişeli ve hassas hissedebilirsiniz. Duygusal ilişkilerinizde değişim ihtiyacı artabilir. Aile içinde sağlık sorunlarına karşı temkinli olun.