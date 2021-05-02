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Akrep Haftalık Burç Yorumu / 2 – 9 Mayıs 2021

Akrep Haftalık Burç Yorumu / 2 – 9 Mayıs 2021

2 – 9 Mayıs 2021 haftası burç yorumları... Akrep burcunu bu hafta neler bekliyor?
Seyran Ataklı
2 Mayıs 2021
Akrep Haftalık Burç Yorumu / 2 – 9 Mayıs 2021

Merkür İkizler yolculuğu kaynaklarınızı, maddi konuları ön plana çıkartıyor.

Aileniz ya da eşinizle ilgili ortak gelirler, eşinizin finansal durumu, iş ortaklığınız mercek altında olurken; banka, tazminat, miras, vergi, kredi gibi konularda beklentileri olanlar için de gökyüzü çözümler sunacak. Geçen hafta burcunuzda gerçekleşen Akrep dolunayının etkileri devam ederken, kendinizi psikolojik olarak endişeli ve hassas hissedebilirsiniz. Duygusal ilişkilerinizde değişim ihtiyacı artabilir. Aile içinde sağlık sorunlarına karşı temkinli olun.

Haftalık Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
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