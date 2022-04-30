Akrep Haftalık Burç Yorumu / 2 Mayıs – 8 Mayıs 2022

2 Mayıs – 8 Mayıs 2022 haftası burç yorumları... Akrep burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Hayatınızda güçlü dönüşümler devam ediyor. İlişkilerle ilgili önemli başlangıçlar yapabilir, yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Uzun vadeli kararlar alacaksınız.

Önümüzdeki 6 ay boyunca artık size iyi gelmeyen konu ve kişileri hayatınızdan çıkarmak isteyeceksiniz. Sürpriz bir ortaklık, iş girişimleri yapabilirsiniz. Venüs Koç burcuna geçerek 28 Mayıs'a kadar günlük düzeninizde, rutinlerinizde size tembellik getirebilir, keyfinize, yemeye içmeye düşkünlük artabilir.