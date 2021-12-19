Akrep Haftalık Burç Yorumu / 20 Aralık – 26 Aralık 2021

20 Aralık – 26 Aralık haftası burç yorumları... Akrep burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Önümüzdeki 15 gün maddi konular, bütçeniz, ortak kazançlarınız konusu mercek altında olacak.

Gelir gider dengenizi gözden geçirebilir, harcamalarınızı masaya yatırabilirsiniz. Dolunay iş ve kariyer konuları, hisseli paralar, kredi, tazminat, vergi borcu, miras konularını öne çıkartırken bu alanlarda bazı gecikmelerle karşılaşabilirsiniz. Akraba ya da kardeşlerle ortak para konularınız varsa beklentileriniz sonuçlanabilir. Yeni projelere, girişimlere odaklanacaksınız. Sağlığınıza, bağışıklığınıza dikkat edin.