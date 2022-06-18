Akrep Haftalık Burç Yorumu / 20 Haziran – 26 Haziran 2022
20 Haziran – 26 Haziran 2022 haftası burç yorumları... Akrep burcunu bu hafta neler bekliyor?
Mars önümüzdeki hafta sağlığınıza, kazalara, yanıklara ve operasyonlara vurgu yapıyor. Acele hareketlerden bu dönem kaçının.
Alacak- verecek, kredi, nafaka konularında anlaşmalar söz konusu olabilir, bir mirastan gelir elde edebilirsiniz. İlişkilerle ilgili hızlı, sürpriz gelişmeler, değişimler yaşanabilir. Kimileri için ortaklık konularında bitişler meydana gelebilir. Güneş Yengeç seyahati dünya görüşünüzü gözden geçirtebilir, yurtdışı bağlantılı haberleri, ticari faaliyetleri, hukuksal konularda sonuçlanma, uzak yerlere seyahat, uzak akrabaları ilgilendiren konuları öne çıkartabilir.