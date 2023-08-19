Akrep Haftalık Burç Yorumu / 21-27 Ağustos 2023

21-27 Ağustos 2023 haftası burç yorumları... Akrep burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Merkür retrosu hedefler, sosyal çevre alanında gerileyeceği için bazı gruplardan, sosyal ortamlardan uzaklaşabilir, ayrılabilir, bazı arkadaşlıklarla anlaşmazlıklar yaşayabilir, bazılarıyla ise yol ayrımlarına gidebilirsiniz. Eski arkadaşlarınızla karşılaşabilir, onlardan haberler alabilir, vakit geçirebilir, eskileri yad edebilirsiniz.

Gelecek hedeflerinizi, yapmak istediklerinizi, projelerinizi bu dönem yeniden gözden geçirin. Geriye dönebilir, eksikleri tamamlayabilir, retro sorasında tüm hayalleriniz için adım atabilirsiniz. Kalabalıklardan kendinizi biraz soyutlamak isteyebilirsiniz. Bazı organizasyon, davet gibi etkinliklerde aksaklıklar yaşanabilir. İşler çok istediğiniz gibi ilerlemeyebilir. Eski sevgililerden haberler alabilir, bir yerlerde karşılaşabilir ya da barışma teklifleri gelebilir. Venüs retrosu da devam ederken olaylara balıklama atlamayın. Yolunda gitmeyen gönül ilişkileri bitişe gidebilir Bunun yanı sıra yaptığınız işi, bir projeyi geliştirebilir, takdir toplayabilirsiniz.