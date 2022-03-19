Akrep Haftalık Burç Yorumu / 21 Mart – 27 Mart 2022

21 Mart – 27 Mart 2022 haftası burç yorumları... Akrep burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Önümüzdeki 1 ay boyunca meslek hayatınız, çalışma ortamınız, günlük düzeniniz mercek altında olacak.

Sağlık kontrollerinizi yaptırabilir, tedaviye başlayabilirsiniz. Kariyer anlamında sorumluklarınız artarken, günlük angarya işlerle uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Çok çalışıp, emek vereceğiniz bir dönem. İş arıyorsanız haberler gelebilir, yeni bir işe başlayabilirsiniz. Çalışmıyorsanız günlük koşturmalar yoğunlaşabilir. Evcil hayvanlarınız varsa onların gündemleri ortaya çıkabilir.