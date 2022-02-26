Akrep Haftalık Burç Yorumu / 21 Şubat – 27 Şubat 2022

21 Şubat – 27 Şubat 2022 haftası burç yorumları... Akrep burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Yeniay aşk hayatınızı aydınlatarak yeni başlangıçları hareketlendirebilir. Süregelen birlikteliklerde sorunları çözmek, sosyalleşmek için güzel fırsatlar sunacaktır.

Birlikteliği evliliğe taşımak isteyebilirsiniz. Çocuk sahibi olmak isteyenler için güzel haberler gelebilir. Çocukları olanlar için güzel gelişmeleri, ortak gündemleri dikkat çekebilir. Bu dönem yaratıcı işlerle uğraşıyorsanız öne çıkartmaya bakın. Jüpiter'in şanslarını değerlendirin. Hobinizi işe çevirebilir, yeni yatırım kararı yapabilirsiniz. Spekülatif kazançlar elde edebilirsiniz.