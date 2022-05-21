Akrep Haftalık Burç Yorumu / 23 Mayıs – 29 Mayıs 2022

23 Mayıs – 29 Mayıs 2022 haftası burç yorumları... Akrep burcunu bu hafta neler bekliyor?

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Mars'ın Koç burcu geçişi iş koşulları, günlük düzeniniz ve rutinlerinizle ilgili yoğunlukları getirebilir. Sorumluluklarınız ve kazançlarınız artabilir.

Kısa seyahat kararı alabilirsiniz. Yoğun bir dönem sizi bekliyor. Çalışma arkadaşlarınızla rekabet enerjisi meydana gelebilir. İlişkilerinizi sorgulayacağınız bir dönem. Güneş İkizler transiti ortaklı gelirler, nafaka, miras, borç, alacak, vergi konularını hareketlendirecektir. Eşinizin geliriyle ilgili gelişmeler yaşanabilir. Sezgileriniz yükseliyor.