Akrep Haftalık Burç Yorumu / 24 – 30 Mayıs 2021

: Ay tutulması maddi konulara vurgu yapacaktır.

Finansal konularda, gayrimenkul alım satım, harcamaların artışı, aileden gelebilecek miras konularında dönüşümler meydana getirebilir. Uzun zamandır isteyip yapamadığınız işler, borcun ödenmesi, beklediğiniz bir paranın elinize geçmesi, kredi talebi gibi konularda sonuçlanmalar meydana gelebilir. Yeni yatırım kararları alabilir, kariyerde bazı değişimler, yeni iş başlangıç fırsatlarıyla da karşılaşabilirsiniz. Çocukları olanlar için eğitim konuları ön planda olacaktır.