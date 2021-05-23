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Akrep Haftalık Burç Yorumu / 24 – 30 Mayıs 2021

Akrep Haftalık Burç Yorumu / 24 – 30 Mayıs 2021

24 – 30 Mayıs 2021 haftası burç yorumları... Akrep burcunu bu hafta neler bekliyor?
Seyran Ataklı
23 Mayıs 2021
Akrep Haftalık Burç Yorumu / 24 – 30 Mayıs 2021

: Ay tutulması maddi konulara vurgu yapacaktır.

Finansal konularda, gayrimenkul alım satım, harcamaların artışı, aileden gelebilecek miras konularında dönüşümler meydana getirebilir. Uzun zamandır isteyip yapamadığınız işler, borcun ödenmesi, beklediğiniz bir paranın elinize geçmesi, kredi talebi gibi konularda sonuçlanmalar meydana gelebilir. Yeni yatırım kararları alabilir, kariyerde bazı değişimler, yeni iş başlangıç fırsatlarıyla da karşılaşabilirsiniz. Çocukları olanlar için eğitim konuları ön planda olacaktır.

Haftalık Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
14 Mayıs – 28 Temmuz Jüpiter Balık burcunda: Evrenden hediye var
11 Mayıs Boğa Yeniayı: Sabır ve istikrar
4 Mayıs-12 Temmuz Merkür İkizler burcunda: Keyfim ve kahyası