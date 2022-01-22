Akrep Haftalık Burç Yorumu / 24 Ocak – 30 Ocak 2022

24 Ocak – 30 Ocak 2022 haftası burç yorumları... Akrep burcunu bu hafta neler bekliyor?

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İkili ilişkiler, ortaklıklar alanında sizin için yeni bir dönem başlıyor. Güney Ay düğümü burcunuza geçerek size kadersel değişimler getirecek.

Yeni fırsatlarla karşılaşabilir, kariyerde bitiş ve başlangıçlar yaşayabilir, özel hayatınızda ciddi kararlar verebilir, bekarsanız evlenebilirsiniz. Yeni bir ortaklık kararı alabilir, evliyseniz ciddi sınavlardan geçebilirsiniz. Kökten değişimlere hazırlıklı olun. Size iyi gelmeyen kişi ve konuları geride bırakarak yeni bir sayfa açacaksınız. Sağlığınıza yıl boyu dikkat edin.