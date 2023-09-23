Akrep Haftalık Burç Yorumu / 25 Eylül-1 Ekim 2023

25 Eylül-1 Ekim 2023 haftası burç yorumları... Akrep burcunu bu hafta neler bekliyor?

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23 Eylül sonbahar ekinoksuyla birlikte hayatınızla ilgili bazı konularda aydınlanma yaşayabilir, bazı sırlarla yüzleşebilir, sizden saklanan konuları fark edebilirsiniz. Önümüzdeki 1 ay boyunca bazı krizlerle karşılaşmak, gizli düşmanlıkların ortaya çıkması mümkün. Bilinçaltı temizliği yapmak için güzel bir dönem.

Kaygılar, korkular su yüzüne çıkabilir, ruhsal ve fiziksel sağlığınız dikkat istiyor. Terapi, danışmanlık gibi tedaviler şifa getirecektir. Beklediğiniz sağlık haberlerinin sonuçlarını alabilirsiniz. Kendinizi bazen insanlardan ortamlardan soyutlayabilir, yalnız kalmak isteyebilir, gelecek planlarınızı kendinize saklayabilirsiniz. Çalışma hayatınızla ilgili bazı değişimler, tamamlanmalar yaşanabilir. Memnun olmadığınız iş ortamından ayrılabilirsiniz.