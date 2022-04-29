Akrep Haftalık Burç Yorumu / 25 Nisan – 1 Mayıs 2022

25 Nisan – 1 Mayıs 2022 haftası burç yorumları... Akrep burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Tutulmalar önümüzdeki 1.5 yıl boyunca Akrep- Boğa hattında gerçekleşeceğinden sizin için dönüşümlü ve sürprizli bir dönem.

Yeni bir aşk ilişkisi kapınızı çalabilir, ani bir tanışma yaşanabilir, evlilik teklifi alabilir, hızlı bir şekilde evlenmeye karar verebilirsiniz. Süregelen birliktelik ve evlilikte sorunları çözebilir, romantik ve güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Birçok yükselen Akrep bu dönem çocuk sahibi olmaya karar verebilir, tedavi görenler için müjdeli haberler gelebilir, ya da çocuk sahibi olabilirsiniz. Çocuklarınız varsa onların yaşamı, işi, eğitimleriyle ilgili güzel gelişmeler meydana gelebilir, kimileriniz torun sahibi olabilirsiniz. Yatırım yapabilir, yeni ortaklık girişiminde bulunabilirsiniz.