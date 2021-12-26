Akrep Haftalık Burç Yorumu / 27 Aralık 2021 – 2 Ocak 2022

27 Aralık 2021 – 2 Ocak 2022 haftası burç yorumları... Akrep burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Motivasyonunuz artarken, yeni aşklara başlayabilir, var olan ilişkinizi ciddiyete çevirebilirsiniz. Önemli girişimler, ortaklık kararı gündeme gelebilir.

Jüpiter balık seyahati şansları, motivasyonunuzu arttıracak, kalbi boş olanlara güzel tanışmaları, ilişkilerde yenilikleri getirecektir. Yaratıcılığınızı ortaya çıkartabilirsiniz. Kimileriniz için ebeveyn olma kararları verilebilir. Maddi konularda yeni yatırımlar, kazanç kapınızın açılması gündeme gelirken; çocukları olanlar için onların eğitim, iş ve yaşamlarına dair masraflar artabilir.