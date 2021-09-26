Akrep Haftalık Burç Yorumu / 27 Eylül – 3 Ekim 2021

27 Eylül – 3 Ekim 2021 haftası burç yorumları... Akrep burcunu bu hafta neler bekliyor?

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18 Ekime kadar sürecek Merkür retrosu sizin için yaşamınızda bir dolu yüzleşmelerle karşılaşıp, arkanızdan dönen dolapları, dostu düşmanı fark etme zamanı.

İçe dönebilir, kendinizi dinleyebilirsiniz. Korku ve takıntılarınızın artışı, geçmiş konuların ortaya çıkışı, gizli sırların ortaya döküldüğü bir dönem olabilir. Bilgi hırsızlıklarına dikkat edin. Bu dönem akışta kalmaya özen gösterin, ikili ilişkilerde iletişime dikkat edin. Beklenmedik gündemler yorabilir sakin kalın. Terapi, psikolojik tedaviler, enerji çalışmaları için güzel bir dönemdesiniz.