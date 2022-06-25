Akrep Haftalık Burç Yorumu / 27 Haziran – 3 Temmuz 2022
27 Haziran – 3 Temmuz 2022 haftası burç yorumları... Akrep burcunu bu hafta neler bekliyor?
Yengeç yeniayı motivasyonunuzu arttıracaktır. Kendinizi geliştirin. Yeni insanlarla tanışabilir, ufkunuzu genişletebilirsiniz.
Yurtdışı, yabancılar, ülke, şehir değişimi, akademik konular, eğitim alanında fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Yurtdışı seyahat kararı, evrak, başvuru, mesleki eğitimlerde yenilikler söz konusu olabilir. Doktora, yüksek lisans başlangıcı gündeme gelebilir. Evlilik, ortaklık konularında bazı anlaşmazlıklar, para alanında güven kaybı yaşanabilir, sakin kalmaya çalışın.