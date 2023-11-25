Akrep Haftalık Burç Yorumu / 27 Kasım-3 Aralık 2023

27 Kasım-3 Aralık 2023 haftası burç yorumları... Akrep burcunu bu hafta neler bekliyor?

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Zorlu bir Akrep mevsiminin ardından içinizdeki gücü yeniden kazandığınız bir dönem. Artık hayatınız nereye doğru gidiyor farkında olacak, aydınlanma yaşayacaksınız. Arınma, temizlik, bazı ayrılık kararları devam ediyor.

Finans hattı tetiklenirken borç, alacak, ödemeler, ödemelerin yapılandırılması, kaynaklar ve bunları nasıl yönettiğiniz ön planda olacak. Beklediğiniz bir nafaka, miras payı, kar ortaklığı, aileyle paylaşılan paralar alanında sonuçlanma yaşanabilir. Yalnız Satürn bazı şeyleri geciktirebilir ve yavaşlatabilir, hazırlıklı olun ve kaygıya kapılmayın. Beklenmedik masraflar yaşanabilir, finansal anlamda bir borca girebilirsiniz. Bazı işbirlikleri gündeme gelebilir. Kendinizi ortaya koymalı, emek vermeye devam etmelisiniz. Adım atmaktan korkmayın. Çocuk sahibi olabilir, bu konuda sorumluluklar alabilir ya da çocuklar adına yapılan harcamalar artabilir.