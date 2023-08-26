Akrep Haftalık Burç Yorumu / 28 Ağustos-3 Eylül 2023

28 Ağustos-3 Eylül 2023 haftası burç yorumları... Akrep burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Sizin için nostaljik etkiler devrede. Merkür retroya başladığı için eski aşklarınızdan haber alabilir, karşılaşmalar yaşayabilirsiniz. Kendinizi zaman zaman hassas ve depresif hissedebilirsiniz. Yeteneklerinizi görünür kılabilir, gösterebilir, duyurabilirsiniz.

Yaratıcı ve sanatsal işlerle uğraşanlar için ilham dolu bir 10 gün. Aşk hayatınızla ilgili yolunda gitmeyen bazı birliktelikleri sonlandırabilir ya da sorunları çözüm yoluna gidebilirsiniz. Çocuk sahibi olmak istiyorsanız çeşitli sorumluluklar alabilir, tedaviye başlayabilirsiniz. Bazılarınız anne baba olabilir. Çocuklarınızın eğitimi ve düzenleriyle ilgili bazı masraflar artabilir. Paranızı doğru kullanın ve akıllıca değerlendirin.