Akrep Haftalık Burç Yorumu / 28 Mart – 3 Nisan 2022
28 Mart – 3 Nisan 2022 haftası burç yorumları... Akrep burcunu bu hafta neler bekliyor?
Çalışma koşulları, düzen, rutinler Koç Yeniayıyla birlikte öne çıkarken, alışkanlıklarınızı düzene sokabilir, kariyerde yeni kararlar alabilirsiniz.
Görev değişimi, çalışma ortamınızda, çalışma arkadaşlarınızla ilgili değişimler söz konusu olabilir. Kariyerde sorumluluklar artacaktır. Uzun vadeli yatırım, alım satım düşünüyorsanız gökyüzü size fırsatlar sunabilir. Yeni bir işe girebilir, iş başvurularında bulunabilirsiniz. Sağlık konusunda vertigo, migren, boyun ağrıları gibi kronik sağlık sorunları artabilir.