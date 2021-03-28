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Akrep Haftalık Burç Yorumu / 29 Mart – 4 Nisan 2021

Akrep Haftalık Burç Yorumu / 29 Mart – 4 Nisan 2021

29 Mart - 4 Nisan 2021 haftası burç yorumları... Akrep burcunu bu hafta neler bekliyor?
Seyran Ataklı
28 Mart 2021
Akrep Haftalık Burç Yorumu / 29 Mart – 4 Nisan 2021

Ruhsal, fiziksel, bedensel sağlığınızın ön plana çıkacağı bir dönem olacaktır.

Kronik sorunlar, tedaviler söz konusu olabilir. İnzivaya çekileceğiniz, düşüneceğiniz, kendinizi dinleyeceğiniz bir Dolunay. Mevcut işinizin size kattıkları ya da memnuniyetsizlikleri masaya yatırırken, bazı kopuş ve ayrılıklar da gündeme gelebilir. Çevrenizde arkadan dönen dedikodular ortaya çıkabilir, bazı yüzleşmeler söz konusu olabilir. Bu dönem kiminle ne konuştuğunuza dikkat edin. Bunun yanı sıra maddi manevi desteklerle de karşılaşabilirsiniz.

Haftalık Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
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