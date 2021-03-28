Akrep Haftalık Burç Yorumu / 29 Mart – 4 Nisan 2021

Ruhsal, fiziksel, bedensel sağlığınızın ön plana çıkacağı bir dönem olacaktır.

Kronik sorunlar, tedaviler söz konusu olabilir. İnzivaya çekileceğiniz, düşüneceğiniz, kendinizi dinleyeceğiniz bir Dolunay. Mevcut işinizin size kattıkları ya da memnuniyetsizlikleri masaya yatırırken, bazı kopuş ve ayrılıklar da gündeme gelebilir. Çevrenizde arkadan dönen dedikodular ortaya çıkabilir, bazı yüzleşmeler söz konusu olabilir. Bu dönem kiminle ne konuştuğunuza dikkat edin. Bunun yanı sıra maddi manevi desteklerle de karşılaşabilirsiniz.