Akrep Haftalık Burç Yorumu / 30 Ağustos – 5 Eylül 2021

30 Ağustos – 5 Eylül 2021 haftası burç yorumları... Akrep burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Yarın başlayacak ve 6 Kasım’a kadar sürecek Merkür Terazi burcu yolculuğu sizi geri planda kalmaya itebilir.

Yeni kararlar almak ve bu kararları uygulamak konusunda bazı aksiliklerle karşılaşabilirsiniz. İkili ilişkilerde bazı anlaşmazlıklar, arkadan çevrilen konuşmalar, gizli işler, dedikodularla karşılaşabilirsiniz. Kariyerde yeni planlarınız varsa ertelemek durumunda kalabilirsiniz. Fiziksel ve ruhsal olarak sağlık konularının öne çıkacağı, takıntılar ve endişelerin zorladığı bir dönem olabilir. Süreci özellikle 27 Eylül-18 Ekim arası sakin geçirmeye çalışın.