Akrep Haftalık Burç Yorumu / 30 Mayıs – 5 Haziran 2022

30 Mayıs – 5 Haziran 2022 haftası burç yorumları... Akrep burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Finansal paylaşımlar, eşinizin işi, nafaka, tazminat, kredi gibi yeni gündemler meydana gelebilir. Banka, sigorta, borçları yapılandırmak, vergi konuları önümüzdeki 15 gün gündeminizde yer alacaktır.

İş ortalıkları yapmak isteyebilir, yeni bir gelir kaynağı için atılımlarda bulunabilirsiniz. Maddi işbirlikleri, ortağınızın kaynakları, ailenizle ortak planlar, para paylaşımları yapabilirsiniz. Bütçenizi sağlamlaştırmak için hakakete geçin. Borç, alacak konularında geçmiş konuları çözme fırsatı verecektir. Merkür retrosu devam ederken fikirlerinizi ortaya koyun ancak imzalar için 6 Haziran'ı bekleyin.