Akrep Haftalık Burç Yorumu / 30 Ocak-5 Şubat 2023

30 Ocak-5 Şubat 2023 haftası burç yorumları... Akrep burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Venüs Balık transiti 20 Şubat'a kadar size şans ve yenilik getirebilir. Romantik bir teklif alabilir, siz bir teklifte bulunabilir, yeni bir flörte başlayabilirsiniz.

Birlikteliğinizle ilgili güzel gelişmeler, yeni kararlar alınabilir. Yaratıcı ve sosyal olacaksınız. Çocuklarınızla ilgili onların hayatını etkileyecek başarılar öne çıkabilir. Çocuk sahibi olabilir, hamilelik haberi gündeme gelebilir. Dolunaya giderken ertelediğiniz konuları ele alabilir, beklettiğiniz konular için harekete geçebilirsiniz.