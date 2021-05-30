Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
ASTROLOJİ
Profil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.
Akrep Haftalık Burç Yorumu / 31 Mayıs – 6 Haziran

Akrep Haftalık Burç Yorumu / 31 Mayıs – 6 Haziran

31 Mayıs - 6 Haziran 2021 haftası burç yorumları... Akrep burcunu bu hafta neler bekliyor?
Seyran Ataklı
30 Mayıs 2021
Akrep Haftalık Burç Yorumu / 31 Mayıs – 6 Haziran

Merkür retrosu para ve kaynaklarınız konularına vurgu yaparken, eşiniz, ailenizle ortak kazançlarınız varsa buralarda bazı sorun ve aksamalara yol açabilir.

İş ortaklıklarında, alacak- verecek gelir-gider konularında temkinli davranın. Geçmişten kalan borçlar, beklenmedik ödemeler önünüze gelebilir. Beklediğiniz nafaka, miras, vergi, kredi konularında sorunlar yaşanabilir. Yeni kredi başvurusu bu dönemde yapmayın. Ödemelerinize, hesap hareketlerinize, alışverişlerinize dikkat edin. Kronik sağlık sorunlarınız bu dönem ortaya çıkabilir.

Haftalık Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
26 Mayıs Ay Tutulması: Tepeden tırnağa, baştan ayağa dönüşüm
14 Mayıs – 28 Temmuz Jüpiter Balık burcunda: Evrenden hediye var
11 Mayıs Boğa Yeniayı: Sabır ve istikrar