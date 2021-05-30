Akrep Haftalık Burç Yorumu / 31 Mayıs – 6 Haziran

Merkür retrosu para ve kaynaklarınız konularına vurgu yaparken, eşiniz, ailenizle ortak kazançlarınız varsa buralarda bazı sorun ve aksamalara yol açabilir.

İş ortaklıklarında, alacak- verecek gelir-gider konularında temkinli davranın. Geçmişten kalan borçlar, beklenmedik ödemeler önünüze gelebilir. Beklediğiniz nafaka, miras, vergi, kredi konularında sorunlar yaşanabilir. Yeni kredi başvurusu bu dönemde yapmayın. Ödemelerinize, hesap hareketlerinize, alışverişlerinize dikkat edin. Kronik sağlık sorunlarınız bu dönem ortaya çıkabilir.