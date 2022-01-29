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Akrep Haftalık Burç Yorumu / 31 Ocak – 6 Şubat 2022

31 Ocak – 6 Şubat 2022 haftası burç yorumları... Akrep burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Akrep Haftalık Burç Yorumu / 31 Ocak – 6 Şubat 2022

Önümüzdeki 15 gün kendinizi ruhsal anlamda sınırlanmış hissedebilirsiniz. Ebeveyn, aile büyükleriyle ilgili alanlarda sorumluluklar artabilir, baskı yaratabilir.

Yaşamınızdaki tüm otorite figürleriyle ilişkilere dikkat edin. Gayrimenkul alım satımı yapabilir, taşınabilir, yer ve iş değişimleri gündeme gelebilir. İlişkilerinizde ya da eşinizle ilgili konularda sürpriz gerginlikler meydana gelebilir. Yeni iş görüşmeleri yapabilir, yeni projelere dahil olabilirsiniz.

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