Akrep Haftalık Burç Yorumu / 4-10 Eylül 2023

4-10 Eylül 2023 haftası burç yorumları... Akrep burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Birlikteliklerde tamam devam kararı, değer ve sevgi konusu gündemde. Çocuklarınızla ilgili gelecek planları, sorumlulukların artması, onların ihtiyaçları öne çıkabilir. Neptün yeni aşk ilişkilerine, aşkta hayal kırıklıklarına karşı uyarıyor.

Bu dönem fazla beklenti içine girmeyin, ilişki içinde kurban rolünden kaçının. Sosyal hayatınız hareketlenebilir. Eskide kalmış ancak hayata geçirilmemiş projeler yeniden ele alınabilir. Merkür retrosu devam ederken yeni girişimler için yine de Eylül'ün ikinci dönemini beklemekte yarar var. Kariyer anlamında yavaşlayan enerji hareketlenirken bazı teklifler alabilirsiniz. Jüpiter retrosunda ikili ilişkiler ve ortaklık alanında çözüm bekleyen konulara el atabilir, sorunları orta yolu bularak düzenleyebilirsiniz. Çabasını verdiğiniz konular size ödül olarak gelecektir.