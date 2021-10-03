Akrep Haftalık Burç Yorumu / 4 Ekim – 10 Ekim 2021
4 Ekim – 10 Ekim 2021 haftası burç yorumları... Akrep burcunu bu hafta neler bekliyor?
Önümüzdeki 15 gün ilişkilerde kontrol dışı gelişmeleri, geçmiş konuların önünüze gelişini bazı huzursuzlukları meydana getirebilir.
Yeniay'la içe dönebilir, bazı yüzleşmeler yaşayabilir, kimileriniz ilişkilerde bitişlere gidebilir. Yalnızsanız sürpriz başlangıç kararı alabilirsiniz. Mesleki anlamda yeni projeler gündeme gelebilir. Psikolojik ve fizyolojik sağlık sorunları, özellikle üreme organları, alerjiler, cilt rahatsızlıkları, migren ağrıları gibi hassasiyetler meydana gelebilir.