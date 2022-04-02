Akrep Haftalık Burç Yorumu / 4 Nisan – 10 Nisan 2022

4 Nisan – 10 Nisan 2022 haftası burç yorumları... Akrep burcunu bu hafta neler bekliyor?

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5 Nisan- 2 Mayıs arasındaki dönem romantik etkileri öne çıkartacak. Venüs size aşk hayatınız, flörtler, yeni başlangıçlar, keyifli sosyal ilişkiler vadedecek.

Kendinizi neşeli, keyifli hissedebilirsiniz. Hobilere ve yaratıcı işlere daha fazla zaman ayırabilir, sosyalleşebilirsiniz. Çocuk sahibi olmak isteyenler için hamilelik haberleri gelebilir. Çocukları olanlar için ise onların işi, yaşamı, eğitimi, genel düzenine dair güzel gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Yatırım yapabilir, yatırımlarınızı değerlendirebilir, spekülatif piyasalardan para kazanabilirsiniz.