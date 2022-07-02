Akrep Haftalık Burç Yorumu / 4 Temmuz – 10 Temmuz 2022
4 Temmuz - 10 Temmuz 2022 haftası burç yorumları... Akrep burcunu bu hafta neler bekliyor?
Merkür Yengeç burcunda vizyonunuzu genişletecek, bakış açınızı farklı bir yöne çevirecektir. Eğitim, sınav ve başvurulardan güzel haberler gelebilir.
Yurtdışı bağlantılı konular varsa hız kazanabilir, hukuksal konularda beklediğiniz haberleri alabilirsiniz. Mars 5 Temmuz'da Boğa burcu yolculuğuyla sizin için önemli. Taşınma, yer değişimi, evlilik, boşanma kararı, ortaklığın bitişi gibi gündemleri karşınıza getirebilir. Kimileri yeni bir ortaklığa başlayabilir. Aile bireyleri, eşinizin yaşamında beklenmedik sürpriz gelişmeler yaşanabilir.