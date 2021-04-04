Akrep Haftalık Burç Yorumu / 5 – 11 Nisan 2021

Sezgileri yüksektir. Yasak olan şeylere doğru çekilir. Duyguları gizlidir.

Büyüdükçe hayata karşı hırsları artabilir. Mükemmeliyetçi olacaktır. Hep başarılı olmak ister. Çocuğunuzun ilgi alanlarını keşfedin ve oraya yönlendirin. Sağlamcıdır. Kendi isteklerinizi ona kabul ettirmeye çalışmayın. Geniş öğrenme merakını köreltmeyin. Ay Akrep çocuğu annesini baskıcı ve kontrolcü olarak tanımlar. Aralarında her daim soğuk savaş vardır. Anne hakimiyet kurmak isterken çocukla aralarına duvarlar örebilir. Özgürlük alanının kısıtlanmasını istemez. Tıp, bilim konuları onlar için çok uygundur.