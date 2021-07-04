Akrep Haftalık Burç Yorumu / 5 Temmuz – 11 Temmuz 2021

Sizin için güzel bir yeniay. Önümüzdeki 15 gün ilişkilerde yeni kararlar ve başlangıçlar yapabilirsiniz.

Yeni tanışmalar, beraberliğinizi ciddiyete taşıma kararı, çocuk sahibi olmak ya da hamilelik haberleri gündeme gelebilir. Çocuklarınız varsa onları yaşamlarında, kariyer ve eğitimlerinde sürpriz güzel gelişmeler yaşanabilir. Yaratıcı olacaksınız, yatırımlarınızla ilgili yeni başlangıç alım satım kararları alabilirsiniz. Yurtdışı seyahat, basın yayın, yurtdışı ticaret, akademik üniversite eğitimleri, hukuksal konular öne çıkabilir.