Akrep Haftalık Burç Yorumu / 6-12 Şubat 2023

6-12 Şubat 2023 haftası burç yorumları... Akrep burcunu bu hafta neler bekliyor?

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Aslan Dolunayı mesleki ve ailevi sorumluklarınızı arttırabilir. Toplumsal statünüzde evlilik, boşanma, bir ortaklığın başlangıç ya da bitişi gibi önemli dönüşümleri karşınıza getirebilir.

Görev, pozisyon değişimi yaşayabilir, zam, terfi, iş teklifi alabilirsiniz. Yeni bir işbirliği gündeme gelebilir. Emeklerinizin karşılığını alacaksınız. Otorite figürlerinden destek görebilir, başarınızı görünür kılabilirsiniz. Çalıştığınız yerde, çalışma arkadaşları ya da üstlerinizle ilgili bazı değişimler meydana gelebilir. Kimileriniz için taşınma, ev değişimi gibi etkiler öne çıkabilir.