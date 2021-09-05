Akrep Haftalık Burç Yorumu / 6 Eylül – 12 Eylül 2021

6 Eylül – 12 Eylül 2021 haftası burç yorumları... Akrep burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Sizin için yenilik getiren bir Yeniay.

Sosyal çevrenizle programlar, kalabalık ve gruplar, yeni tanışmalar, bu tanışmalardan fayda sağlanabilecek açılımlar gündeme gelebilir. Yeni plan ve projeler, sunum ve toplantılar, hedeflerinizde yenilikler, kazançların artışı, zam ve terfiler, pozisyon değişimleriyle karşılaşabilirsiniz. Kimileriniz için arkadaş çevresinde vadesi dolmuş, güven vermeyen ilişkilerin bitişi, ikili ilişkilerde alınabilecek yeni kararlarlar, kimilerine var olan sorunların çözümü şeklinde gündeme gelebilir.