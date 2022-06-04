Akrep Haftalık Burç Yorumu / 6 Haziran – 12 Haziran 2022
6 Haziran – 12 Haziran 2022 haftası burç yorumları... Akrep burcunu bu hafta neler bekliyor?
Yönetici gezegeniniz Mars'ın Jüpiter'le birlikte Koç burcu geçişi sosyal hayattan destek görmenizi, çevrenizden yardım ve genişlemeyi getirebilir.
Sağlığınızla ilgili güzel gelişmeler, çalışma hayatınızda yenilikler, hizmet aldığınız ya da hizmet verdiğiniz kişilerle ilgili yeni başlangıçlar, yeni iş başvurularını gündeme getirebilir. Yoğun olabilir, kimi zaman zorlanabilirsiniz. Zararlı alışkanlıklarınızdan kurtulabilir, beslenme ve genel düzeninizde değişimler yaşayabilirsiniz. Bütçenizle ilgili prim, kazanç beklentileriniz varsa sonuçlanabilir.