Akrep Haftalık Burç Yorumu / 7-13 Ağustos 2023
7-13 Ağustos 2023 haftası burç yorumları... Akrep burcunu bu hafta neler bekliyor?
Kariyer hayatınızla ilgili yavaşlamalar, eski finansal ortaklıklar gündeme gelebilir. Kadın otorite figürlerle rekabet ve düşmanlık enerjileri yaşanabilir. Zorunlu değilse önemli başlangıçlardan, imzalardan uzak durmayı tercih edin.
Aile yanından ayrılabilir, taşınabilir, yer, şehir değiştirebilir, emlak konularınız varsa tamamlanabilir. Evde bir tadilat yaptırabilir, mülkünüze bir kiracı gelebilir, ebeveynlerle ilgi konular, onların sağlık ve bakımları öne çıkabilir. Ebeveyn olmaya karar verebilirsiniz. Askıda kalan konular netleşecektir. Hafta boyu kariyerde kimine fırsatlar gelebilir, kiminin sorumlulukları artabilir, Disiplinli olun, akılcı yaklaşın. Kendinizi cesaretli bir şekilde ifade edebilir, yaratıcılığınızı sergileyebilirsiniz.