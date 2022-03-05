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Akrep Haftalık Burç Yorumu / 7 Mart – 13 Mart 2022

7 Mart – 13 Mart 2022 haftası burç yorumları... Akrep burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Akrep Haftalık Burç Yorumu / 7 Mart – 13 Mart 2022

Gökyüzü yeni tanışmalar, sürprizler, yeni fırsatları karşınıza getirebilir. Yeni bir yatırım kararı alabilirsiniz.

Gayrimenkul alım satımı gerçekleştirebilir, gelirinizi arttırabilir, aileniz, ebeveynlerinizle ilgili konular öne çıkabilir. Yönetici gezegeniniz Mars'ın Venüs'le birlikte Kova burcuna geçişi, evinizi, yuvanıza vurgu yaparken, ev içinde tadilat, dekorasyon değişimi, yuvada daha fazla vakit geçirmek gibi temalar gündeme gelebilir. Taşınmak isteyebilir, yeni bir işe başlayabilir, işinizi değiştirmek isteyebilirsiniz. Kimileri evlilik teklifi alabilir.

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