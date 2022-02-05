Akrep Haftalık Burç Yorumu / 7 Şubat – 13 Şubat 2022

7 Şubat – 13 Şubat 2022 haftası burç yorumları... Akrep burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Yakın çevre, kardeşler, öğrenciyseniz eğitimi planlama ve sınavlar gündeme gelebilir.

Ticaret alanında hareketlenme, yeni anlaşma, sözleşmeler, imzalar, satış, pazarlama gibi konular öne çıkacaktır. Yeni iş birlikleri yapabilirsiniz. Ortaklık kararı alabilirsiniz. Hayata daha keyifli bakabilir, sosyalleşebilirsiniz. Yeniay etkisi devam ederken, aile, yuva, ebeveynlerle ilgili konular öne çıkabilir. Gayrimenkul alım satımı yapabilir, yaşamda yeni bir düzene geçebilirsiniz. Bu dönem otorite figürleriyle agresyondan kaçının.